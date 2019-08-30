ЦБ установил официальные курсы валют с 31 августа.

Курс доллара понизился на 25,74 копейки, составив 66,4897 рубля (66,7471 рубля на 30 августа). Курс евро снизился на 57,11 копейки до 73,3847 рубля (73,9558 рубля на 30 августа).

На валютных торгах Московской биржи на 12:19 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 10 копеек и составил 66,49 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 21 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 73,4 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 66,4—66,63 рубля за доллар и 73,26—73,54 рубля за евро.