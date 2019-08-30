Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 18 копеек к предыдущему закрытию и составил 66,77 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 25,8 тыс. сделок почти на 2,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 66,305—66,835 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 73,37 рубля, уменьшившись на 24 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 6,5 тыс. сделок на 353,5 млн евро по курсам от 73,21 до 73,5375 рубля за евро.



Основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,2%, торгуясь выше 66,7 рубля, евро, напротив, снизился на 0,3%, до 73,4 рубля. Более вразумительную динамику рублю не позволила продемонстрировать ситуация на рынке энергоносителей, которая оказала давление на национальную валюту», — комментирует эксперт.

При этом динамика последних дней в паре USD/RUB, указывает он, укладывается в рамки консолидации под сопротивлением, расположенным на уровне 67 рублей.

«В отсутствие поддержки со стороны экспортеров российской валюте необходимы существенные поводы для того, чтобы начать отыгрывать августовские потери. Пока же факторов, способных оказать рублю существенную поддержку, не наблюдается», — резюмирует аналитик.