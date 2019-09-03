Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,18% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 768,08 пункта. Индекс РТС просел на 0,28% — до отметки 1 305,61.

«Российский рынок вчера смог продемонстрировать восходящую динамику, что было поддержано ростом «голубых фишек». Учитывая тот факт, что на утро вторника настроения на рынках скорее умеренно негативные, сегодня стоит ожидать проторговку индексом Мосбиржи диапазона 2 760—2 800 пунктов. Сопротивлением к движению к историческим максимумам выступает уровень 2 780 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.