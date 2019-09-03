Зарубежные денежные единицы в начале валютных торгов вторника демонстрируют разнонаправленную динамику к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар прибавлял 6 копеек, а евро терял 14 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,88 рубля (плюс 9 копеек), курс евро — 73,16 рубля (минус примерно 10 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, во вторник не исключена возможность тестирования парой доллар/рубль отметки 67.

«На российскую валюту давит постоянно укрепляющийся к основным мировым валютам доллар. Вот и сегодня с утра пара евро/доллар снижается на 0,3% и, похоже, нацелилась проверить на прочность отметку 1,09. Крепкий доллар, кстати, является одной из причин столь дешевой нефти. Среди внутренних факторов можно назвать ожидания снижения ставки Банка России в пятницу, но это уже практически полностью заложено в цену рубля. Поэтому курс российской валюты в ближайшие дни будет определяться исключительно ситуацией на внешнем валютном рынке. Сегодня же не исключена возможность тестирования парой доллар/рубль отметки 67, пробитие которой откроет дорогу в район 69», — пояснял Антонов.