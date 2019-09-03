Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,04% и составил 2 774,2 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,44% до отметки 1 303,49.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,07%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,73%, «Газпрома» — на 0,8%. Акции «АЛРОСы» подорожали на 1,16%, Мосбиржи — на 0,38%.

Российский рынок акций во вторник оказался под давлением, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Внешний фон мрачнее некуда. Американские площадки не торговались в начале недели из-за праздника в США, а сегодня участники торгов вернулись к продажам, которые носят довольно агрессивный характер. В заметном минусе нефть: баррель Brent падает более чем на 2%, ожидаемо пробил 58 долларов и вплотную подбирается к 57 долларам», — комментирует эксперт.

Продавцы, впрочем, особенно и не разогнались, продажи носят ограниченный характер, добавляет Бодрова.

«Индекс Мосбиржи после успешного преодоления давления на него символически подрастает на 0,26% и находится у отметки 2 780 пунктов. При умеренно негативном фоне завтра в течение торгового дня ближайшая поддержка находится на отметке 2 760 пунктов, а под ней — 2 745 пунктов», — комментирует эксперт.

Индекс РТС, продолжает аналитик, балансирует около 1 300 пунктов, но в среду вполне может отступать вплоть до 1 265 пунктов, его ничто не сдерживает.