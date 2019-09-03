Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 30 копеек к предыдущему закрытию и составил 67,09 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 24,4 тыс. сделок на 2,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 66,805—67,09 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени равнялся 73,5775 рубля, увеличившись на 32 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 7,1 тыс. сделок на 426,9 млн евро по курсам от 73,1025 до 73,585 рубля за евро.



Рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам на противоречивом внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«И если негативная динамика цен на нефть способствовала его ослаблению, то укрепление валют EM (развивающихся рынков. — Прим. ред.), напротив, оказывало поддержку рублю. Однако в рамках сегодняшней сессии эта поддержка была проигнорирована», — комментирует эксперт.

В результате доллар тестирует сопротивление, расположенное на уровне 67 рублей. Закрепление выше этой отметки в краткосрочной перспективе может стать техническим фактором, способствующим покупкам в американской валюте, предупреждает аналитик.

«Если же «быкам» не удастся закрепиться выше, по рынку может пройти волна фиксации прибыли по длинным позициям в долларе, что приведет к его коррекционному снижению», — добавляет Зварич.