Российские фондовые индексы растут в начале торгов в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,73% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 794,48 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 1,16% и равнялся 1 318,61 пункта.

Внешний фон с утра позитивный, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Преимущественно в «зеленой зоне» торгуется фондовая Азия, а американские фьючерсы подрастают и вовсе на 0,6%. Около полупроцента прибавляет нефть. Все это говорит в пользу того, что российский рынок акций откроется ростом в пределах 0,4—0,5%», — прогнозировал перед началом торгов эксперт.

Но далеко не факт, продолжает он, что подъем продлится и далее. «Во-первых, ведущие мировые индексы и нефть сейчас очень волатильны. Да и при приближении к отметке 2 800 пунктов по индексу Мосбиржи желание «фиксануться» будет нарастать», — поясняет аналитик.