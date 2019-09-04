Курс евро к рублю в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 73 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз курс евро находился ниже этой отметки 23 августа 2019 года.

По данным на 10:23 мск, курс евро составил 72,9675 рубля. Курс доллара на это время также уступал рублю, составляя 66,445 рубля.

Российская валюта укрепляется на фоне растущих котировок нефти, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Нефть марки Brent сегодня с утра вновь торгуется около отметки 58,5 доллара за баррель, которая как магнитом притягивает котировки и не дает им ни уйти сильно вверх, ни опуститься в район 55 долларов. Впрочем, такой уровень цен мы считаем фундаментально неоправданно низким и ждем, что потенциал роста все-таки реализуется», — поясняет эксперт.

Однако на сильный рост нацвалюты, замечает он, пока рассчитывать не приходится.

«Рынку нужно еще будет смириться со снижением ставки ЦБ в пятницу, а также дождаться следующей недели, когда ЦБ должен сократить объем закупки валюты в рамках бюджетного правила», — поясняет эксперт.