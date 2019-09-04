Банк России установил официальные курсы валют на 5 сентября.

Курс доллара снизился на 40,7 копейки, составив 66,5002 рубля (66,9072 на 4 сентября). Курс евро понижен на 13,94 копейки, до 73,0638 рубля (73,2032 рубля на 4 сентября).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 14:17 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 66,44 рубля (минус 32 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 73,19 рубля (минус почти 6 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 66,34—66,67 рубля за доллар и 72,97—73,22 рубля за евро.