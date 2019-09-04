Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на 20 млрд рублей при спросе в 61,139 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.



Инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26230RMFS с погашением 16 марта 2039 года. Цена отсечения составила 105,5755% к номиналу, доходность по цене отсечения — 7,29% годовых.

Средневзвешенная цена составила 105,6044% к номиналу, средневзвешенная доходность — 7,29% годовых.

Всего в III квартале 2019 года ведомство планирует разместить ОФЗ на 300 млрд рублей.