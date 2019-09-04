Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи подрос на 0,69% и составил 2 793,36 пункта. Индекс РТС поднялся на 2,09% до отметки 1 330,77.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,38%, «Газпрома» — на 1,16%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,57%, «АЛРОСы» — подешевели на 0,56%, Московской биржи — поднялись на 0,33%.



«Рынок акций РФ завершает сессию среды в «зеленой зоне». Индекс Мосбиржи вырос до 2 790 пунктов и способен подняться к 2 800 пунктам, пока инвесторы искрят оптимизмом. Индекс РТС движется активнее и уже вырос к 1 325 пунктам за счет курсовых колебаний», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

