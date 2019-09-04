Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:07 мск опустился на 60 копеек к предыдущему закрытию и составил 66,15 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 23,2 тыс. сделок на сумму порядка 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 66,1—66,67 рубля за доллар.

Курс евро 19:07 мск равнялся 72,96 рубля и опустился на 28 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7 тыс. сделок примерно на 443,8 млн евро по курсам от 73,23 до 72,88 рубля за евро.

«Минфин РФ сегодня провел результативный аукцион по размещению ОФЗ, хотя что могло бы быть неуспешного в продаже долга всего на 20 миллиардов рублей. Спрос на бонды в три раза превысил предложение, что вполне можно объяснить благополучным внешним фоном и предстоящим заседанием Банка России в пятницу. От ЦБ ждут понижения ключевой ставки, а также подтверждения, что далее монетарная политика будет смягчаться. На таком фоне доллар США спустился к 66,2 рубля и вполне может просесть до 66 рублей. Евро к вечеру все-таки преодолел рубеж в 73 рубля вниз, новая «медвежья» цель располагается около 72,85», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.