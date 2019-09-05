Российские фондовые индексы растут в начале торгов в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,5% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 807,25 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,35% и равнялся 1 335,4 пункта.

Российский рынок продолжает показывать восходящую динамику, что было поддержано ростом «голубых фишек», отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

«Учитывая тот факт, что на утро четверга настроения на рынках сменились на позитивные, сегодня рассчитываем на попытки индекса Мосбиржи протестировать отметку в 2 800 пунктов. Если удастся закрепиться выше этой отметки, то будет создан плацдарм для дальнейшего роста в направлении исторических максимумов», — комментирует эксперт.