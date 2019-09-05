Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара потерял 12 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 23 копейки. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,08 рубля (минус 14 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 72,86 рубля (минус 19 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в четверг укрепление российской валюты продолжится.

«Рубль вчера вырос к доллару почти на процент и закрылся чуть выше отметки 66. Сегодня укрепление российской валюты продолжится. Поддержкой для пары доллар/рубль выступит отметка 65,5 — это верхняя граница бокового канала первой половины августа. Сейчас динамика рубля зависит исключительно от внешних факторов: общего настроя инвесторов и их отношения к риску, а также котировок пары евро/доллар. Последние вчера закрепились выше отметки 1,10. Если доллар продолжит слабеть, то можно будет считать, что пробой уровня 1,10 был ложным, трейдеры начнут закрывать короткие позиции по главной мировой валютной паре. При таком раскладе рубль в паре с долларом получит хорошие шансы уйти в район 65. Но вряд ли это произойдет сегодня», — прогнозировал Антонов.

По словам заместителя руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, рубль снова может укрепиться.

«Мы немного снижаем прогноз по курсу доллара до 65,8—66,8 рубля и по курсу евро до 72,3—73,6 рубля», — говорила она.