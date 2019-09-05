Аналитики инвестиционной компании «Уралсиб Брокер» рекомендуют инвесторам покупать акции «Новатэка», ожидая роста их стоимости на 22%. Драйвером повышения котировок могут стать новые проекты компании по производству сжиженного природного газа (СПГ).



Участники «Арктик СПГ2» приняли решение по проекту. Оно предусматривает разработку Утреннего месторождения и строительство завода по сжижению природного газа на полуострове Гыдан. Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй — в 2024-м, третьей — в 2026-м. Всего мощность завода составит 19,8 млн тонн в год. Инвесторами проекта помимо «Новатэка» выступают Total, CNPC, CNOOC Limited и Japan Arctic LNG. Им принадлежит по 10%.

«Новатэк» нацелен на дальнейший рост бизнеса СПГ», — написал в комментарии аналитик ИК «Уралсиб Брокер» Алексей Кокин. Он рекомендует инвесторам покупать акции компании, рассчитывая на рост их стоимости в течение года на 22%.

Сейчас бумаги компании торгуются на Московской бирже выше 1 331 рубля. Аналитик указывает, что следующим крупнотоннажным проектом станет «Арктик СПГ 1» мощностью 19,8 млн тонн в год, использующий терминал «Утренний» проекта «Арктик СПГ 2», а также до конца первого полугодия 2020 года должно быть принято инвестиционное решение по проекту «Обский СПГ». Кроме того, «Новатэк» и «Газпром нефть» планируют в 2020 году начать изучение Северо-Врангелевского шельфового участка на Чукотке, где предположительно находятся крупные запасы газа.