Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:10 мск опустился на 8 копеек к предыдущему закрытию и составил 66,14 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 19,6 тыс. сделок на сумму порядка 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,89—66,15 рубля за доллар.

Курс евро на 19:10 мск составил 73,01 рубля и опустился на 4 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 5,6 тыс. сделок примерно на 292,4 млн евро по курсам от 72,74 до 73,09 рубля за евро.

«Некоторую интригу представляет из себя пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, но, скорее, с позиции перспектив и дальнейших шагов регулятора. Если Набиуллина будет придерживаться стандартной схемы заявлений и отметит, что ЦБ далее намерен смягчать монетарную политику, раз инфляция замедляется, рубль может и укрепиться дополнительно. Если же все будет как обычно — «видим, оцениваем, будем наблюдать», — рублевые пары останутся невозмутимы. В пятницу доллар США попробует пока закрепиться в рамках 65,5—66,25 рубля, евро — в диапазоне 72,85—73,3 рубля. Все в пределах ожиданий», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.