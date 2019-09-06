Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 15 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени подешевел на 13 копеек. На 10:15 мск курс доллара понизился на 16 копеек и составил 66,05 рубля, а евро подешевел до 72,92 рубля (минус 15 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в пятницу с утра внешний фон для рубля складывается нейтральным.

«Доллар практически не меняется к основным валютам. Но во второй половине дня нельзя исключить повышенную волатильность рубля как реакцию на выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Скорее всего, Банк России сегодня примет решение снизить ставку на 0,25 процентного пункта. Для этого есть все основания: стабилизация инфляции и необходимость хоть как-то простимулировать нашу слабую экономику. И это решение уже заложено в цены рубля и облигаций», — пояснял аналитик.