Банк России установил официальные курсы валют на 10 сентября.

Курс доллара понизился на 42,83 копейки, составив 65,5698 рубля (65,9981 рубля на 9 сентября). Курс евро опустился на 55,83 копейки, до 72,33 рубля (с 72,8883 рубля на 9 сентября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро дешевеют по отношению к рублю. На 12:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,52 рубля (минус 21 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:12 мск стоил 72,27 рубля (минус 23 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 65,48 до 65,67 рубля за доллар и от 72,25 до 72,45 рубля за евро.