Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,39% и составил 2 786,63 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,03% до отметки 1 340,14.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,08%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,84%, «Газпрома» — на 0,09%, «АЛРОСы» — на 0,03%, Мосбиржи — на 0,16%.

К вечеру понедельника российский фондовый рынок торгуется без единой динамики, констатирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Внешний фон более-менее ровный, но неделя предстоит быть насыщенной событиями и новостями, и инвесторы, вполне может быть, просто экономят силы. Индекс Мосбиржи поднимался сегодня выше 2 800 пунктов, но задержаться там не смог и откатился в область 2 787 пунктов. Индекс РТС балансирует около 1 341 пункта, сейчас в этой области ему самое место», — комментирует эксперт.