Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 20 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,5325 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 17,5 тыс. сделок почти на 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,3525—65,6725 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 72,465 рубля, уменьшившись на 3 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 6 тыс. сделок на 363,1 млн евро по курсам от 72,0925 до 72,49 рубля за евро.



В условиях стабильно растущей цены на нефть российская валюта чувствует себя вполне комфортно, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США в начале недели продолжил отступать к 65,53 рубля и может закрепиться в рамках 65,25—65,85 рубля на какое-то время. Для евро это будет нервная неделя из-за заседания ЕЦБ, но пока в паре с «россиянином» основной диапазон колебаний — 72,05—72,65 рубля», — комментирует эксперт.

