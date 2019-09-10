Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 19 копеек, а евро — 18 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,34 рубля (минус почти 22 копейки), курс евро — 72,22 рубля (минус 18 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, пока доллар стабилен к основным валютам, а рубль от обесценивания будет сдерживать дорожающая нефть.

«В целом мы ждем спокойных торгов и на валютном рынке, курс не сильно отойдет от отметки 65,5 рубля за доллар, пока не появятся новые стимулы для движения», — прогнозировал он.