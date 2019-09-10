Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,03% и составил 2 787,52 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,28% до отметки 1 343,95.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,69%. Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,78%, «Газпрома» — на 1,12%, «АЛРОСы» — на 0,37%, Мосбиржи — на 0,67%.

Рынок акций имеет шансы на продолжение роста, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Несмотря на преобладание продаж, в последние сессии «быкам» удается удерживать индекс Мосбиржи выше поддержки, расположенной на уровне 2 780 пунктов. Попытки пробить эту отметку пока не увенчались успехом. В результате создан плацдарм, который в краткосрочной перспективе может позволить рынку продолжить восходящую динамику и попытаться переписать исторические максимумы», — комментирует эксперт.

Уход же рынка ниже 2 780 пунктов, продолжает Зварич, может привести к активизации продаж на фоне желания игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям.

