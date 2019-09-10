Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 17 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,3775 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 18,8 тыс. сделок почти на 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,3225—65,5575 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 72,1875 рубля, уменьшившись на 21 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 5,3 тыс. сделок на 273,6 млн евро по курсам от 72,1375 до 72,3925 рубля за евро.



Рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Несмотря на разнонаправленную динамику валют EM (валюты развивающихся рынков), рубль смог воспользоваться поддержкой со стороны рынка энергоносителей и продемонстрировать умеренный рост», — комментирует эксперт.

При этом «медведи», отмечает он, пытаются увести пару USD/RUB ниже важной поддержки, расположенной на отметке 65,5 рубля.

«Закрепление ниже этого уровн, станет техническим фактором, стимулирующим продажи — закончится формирование технической модели «двойная вершина», целью реализации которой выступает поддержка на уровне 64 рубля», — заключает аналитик.