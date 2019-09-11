Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи скорректировался вверх на 0,04% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 788,67 пункта. Индекс РТС снизился на 0,09%, до отметки 1 342,79.

«Незначительное утреннее снижение нефтяных котировок и рост азиатских площадок задают нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 760—2 815 пунктов, по индексу РТС — 1 330—1 355 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.