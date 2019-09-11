Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,06% и составил 2 817,05 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,8% до отметки 1 354,68.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,56%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,04%, «Газпрома» — на 0,9%, «АЛРОСы» — на 0,04%, Мосбиржи — на 1,74%.

На российском рынке акций в среду царит сплошной позитив, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Инвесторы активно покупают, как будто перестав на время бояться и внешних рисков, и вероятных побочных эффектов от завтрашнего заседания Европейского центробанка. Индекс Мосбиржи поднялся к 2 811 пунктам и в четверг вполне может штурмовать промежуточное сопротивление на 2 815 пунктов, чтобы открыть дорогу в область 2 835 пунктов», — комментирует эксперт.

Индекс РТС, добавляет Бодрова, вырос до 1 354 пунктов и завтра способен пробить 1 360 пунктов уже в скором времени.