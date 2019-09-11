Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:05 мск повысился на 9 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,51 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 17,4 тыс. сделок почти на 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,29—65,5675 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 72,035 рубля, уменьшившись на 24 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 7,9 тыс. сделок на 527,3 млн евро по курсам от 71,8175 до 72,3275 рубля за евро.

Рубль смотрится довольно устойчиво в парах с иностранными валютами, полагает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар к вечеру среды балансирует около 65,41 рубля и почти не движется. Завтрашняя сессия для пары доллар/рубль может состояться в границах 65—66,25 рубля, волатильность вырастет днем в разы из-за ожиданий, связанных с заседанием ЕЦБ», — комментирует эксперт.

По ее прогнозу, в паре евро/рубль все будет еще более красочно. Ожидаемый коридор колебаний, говорит Бодрова, составляет 71,5—73 рубля.

«Каждый день евро сдает позиции шаг за шагом, и четверг не станет исключением», — заключает аналитик.