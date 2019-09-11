Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в августе 2019 года выполнили условия сделки на 136% против 159% в июле. Об этом ТАСС сообщил источник, осведомленный об итогах заседания техкомитета ОПЕК+, которое прошло в Абу-Даби накануне заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

«Процент выполнения соглашения в августе составляет 136%», — сказал он.

Таким образом, по итогам августа страны — участницы соглашения снизили добычу к октябрю 2018 года, взятому в соглашении за базовый уровень, на 1,6 млн баррелей в сутки вместо запланированных 1,2 млн баррелей в сутки.

При этом страны ОПЕК выполнили условия сделки на 131%, а страны «не ОПЕК» — на 147%, добавил собеседник агентства. В июле эти цифры составляли 156% и 166% соответственно.

Ранее в отчете ОПЕК сообщалось, что страны картеля в августе нарастили добычу. Таким образом, в этом месяце перевыполнение меньше, чем в июле.

Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти до апреля 2020 года на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей — на страны «не ОПЕК». Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения — Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. баррелей в сутки и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).