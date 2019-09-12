Рыночная капитализация американской компании Apple в среду вновь превысила 1 трлн долларов после презентации новых смартфонов iPhone и другой техники. Об этом свидетельствуют данные, размещаемые на сайте электронной биржи NASDAQ.

К вечеру среды капитализация Apple составляла 1 трлн 10 млрд 443 млн долларов. Стоимость акций компании со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) на момент закрытия торгов достигла 223,6 доллара за штуку, увеличившись на 3,18% по сравнению с показателями предыдущего дня.

Осенью прошлого года Apple стала первой американской компанией, рыночная капитализация которой превысила 1 трлн долларов. Позднее она снизилась и в последние месяцы колебалась в районе 950 млрд долларов.

Во вторник Apple представила новые модели iPhone, планшета iPad и часов Apple Watch. Основанная в 1976 году компания производит, помимо них, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. В начале 2018 года Apple заявила, что в ближайшие пять лет инвестирует в экономику США 350 млрд долларов.