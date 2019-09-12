Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 70 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,8025 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 36,6 тыс. сделок на 3 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,735—65,38 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 71,745 рубля, уменьшившись на 34 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 12,3 тыс. сделок на 583,9 млн евро по курсам от 70,97 до 72,005 рубля за евро.

Рубль в четверг чувствует себя прекрасно, несмотря на дешевеющую нефть и стабильное положение американского доллара на мировой арене, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Все дело в интересе инвесторов к риску: после того как президент США Дональд Трамп сообщил об отсрочке введения дополнительно повышенных импортных пошлин на товары китайского происхождения, рынки воспряли духом — а может, вообще обойдется без крайних мер? Пока известно только, что сроки повышения импортных пошлин перенесены чуть более чем на две недели», — комментирует эксперт.