Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,27% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 792,54 пункта. Индекс РТС снизился на 0,08%, до отметки 1 359,97.

«Утренний рост азиатских рынков может поддержать и российские бумаги в начале торгов. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 770—2 830 пунктов, по индексу РТС — 1 345—1 375 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.