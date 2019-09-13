ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 14 сентября.

Курс доллара понизился на 71,98 копейки, составив 64,4711 рубля (65,1909 рубля на 13 сентября). Курс евро снизился на 29,66 копейки, до 71,5307 рубля (71,8273 рубля на 13 сентября).

На валютных торгах Московской биржи на 12:37 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился почти на 39 копеек и составил около 64,31 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 18 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 71,41 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 64,2—64,71 рубля за доллар и 71,24—71,78 рубля за евро.