Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам держать в своих портфелях расписки TCS Group, ожидая роста их стоимости до 20 долларов. В Лондоне они торгуются немногим выше 18 долларов.

«По форвардным мультипликаторам акции TCS Group торгуются в среднем с премией 33% по отношению к аналогам, что во многом обусловлено привлекательными темпами роста прибыли и высокой рентабельностью собственного капитала. В будущем к положительной переоценке могут привести рост прибыли и кредитного портфеля при сохранении качества активов, а также возобновление дивидендных выплат», — указывает аналитик инвесткомпании Наталья Малых.

Ключевой актив TCS Group — Тинькофф Банк, который входит в число 25 крупнейших российских банков по объему активов. Среднегодовой темп роста прибыли банка с 2013 года составил 36%, а рентабельность собственного капитала в 2018 году была на уровне 65%. Во II квартале банк отчитался о росте прибыли на 37%. Всего за шесть месяцев Тинькофф Банк заработал 15,4 млрд рубля. В 2019 году банк, по прогнозам, может получить рекордную прибыль — более 35 млрд рублей (по оценкам менеджмента) и 36 млрд рублей (согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, что предполагает рост на 32% год к году).