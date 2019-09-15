Стоимость нефти может увеличиться в среднем на 5—10 долларов за баррель в том случае, если Саудовская Аравия не восстановит оперативно добычу. Такое возможно уже на предстоящих торгах 16 сентября, говорят аналитики, опрошенные Reuters.

Эксперты не исключают роста цен на нефть и до 100 долларов за баррель, если в течение 30 дней ситуация с саудовскими НПЗ не нормализуется.

Аналитик Боб Макнелли из Rapidan Energy склонен считать, что стоимость нефти вырастет на 15—20 долларов за баррель в течение предстоящей недели.

В свою очередь, Грег Ньюман из Onyx Commodities дает более мягкий прогноз: баррель Brent подорожает всего на 2 доллара 16 сентября, а на закрытии рост достигнет 7—10 долларов.