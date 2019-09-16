Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на 10% после атак беспилотников на инфраструктуру нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 8:00 мск, цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась до 66,27 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — до 59,78 доллара за баррель. Нефтяные котировки находятся на максимальных уровнях с апреля — мая.

Крупнейший экспортер и один из главных производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки дронов на НПЗ временно сократила добычу примерно вдвое — до 5 млн баррелей в день.

Как сообщалось, эксперты не исключают роста цен на нефть и до 100 долларов за баррель, если в течение 30 дней ситуация с саудовскими НПЗ не нормализуется. Аналитик Боб Макнелли из Rapidan Energy склонен считать, что стоимость нефти вырастет на 15—20 долларов за баррель в течение предстоящей недели. В свою очередь, Грег Ньюман из Onyx Commodities дает более мягкий прогноз: баррель Brent подорожает всего на 2 доллара 16 сентября, а на закрытии рост достигнет 7—10 долларов.