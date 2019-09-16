Рубль начал торговую сессию понедельника укреплением к обеим валютам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дешевел на 53 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро — на 66 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,76 рубля (минус 58 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 70,58 рубля (минус 70 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, возможно, что пара доллар/рубль уйдет в район сильной поддержки 62,8 — это минимумы этого года.

«Там короткие позиции мы советуем фиксировать, но покупать доллар против рубля пока рано: решение ФРС США может еще краткосрочно просадить пару доллар/рубль. Однако в среднесрочной перспективе рубль должен немного ослабнуть, прежде всего из-за хилой экономики страны. Если цены на нефть останутся в нынешнем диапазоне, то российский рынок акций довольно быстро достигнет исторических максимумов, прежде всего за счет притока средств нерезидентов. Ход торгов последних дней явно показывал, что именно отсутствие свежих денег на рынке не позволяло рынку расти и отыгрывать мировой позитив. После снижения в конце прошлой недели локальная перекупленность индекса Мосбиржи снята», — пояснял аналитик.

По словам аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Владислава Антонова, пара доллар/рубль торгуется ниже 64 рублей, поэтому можно предположить, что торги на Мосбирже откроются резким снижением по рублевым парам примерно на 50—60 копеек.