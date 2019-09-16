Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск опустился на 35 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,99 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 28 тыс. сделок на сумму порядка 2,6 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,58—64,18 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск снизился на 86 копеек по сравнению с предыдущим закрытием и составил 70,42 рубля. С этим инструментом было проведено порядка 11,3 тыс. сделок примерно на 501,4 млн евро по курсам от 70,29 до 70,91 рубля за евро.

«У рубля все отлично, кто бы сомневался. Доллар США почти весь день провел около 64 рублей, но евро падал активнее и к вечеру ушел в область 70,5 рубля. Завтра в паре доллар/рубль нельзя исключать движения в пределах 63,8—64,65 рубля, в паре евро/рубль во вторник вероятно продолжение снижения к уровню 70,25 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.