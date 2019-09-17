Российские фондовые индексы снижаются в начале торгов во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,04% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 833,28 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в минусе на 0,18% и равнялся 1 393,64 пункта.

Индекс Мосбиржи готов обновить максимум, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Потенциал роста «нефтянки» вполне может продолжиться реализовываться сегодня, и в этом случае индекс Мосбиржи обновит исторический максимум. Однако очень многое будет зависеть от нефти. Технически нефть перекуплена, и многие начали фиксировать прибыль еще вчера. Нарастает желание сыграть в небольшой шорт. С другой стороны, если саудиты не смогут быстро восстановить мощности, то и 80 долларов за баррель – совсем не предел, учитывая, что вопрос о снятии санкций с Ирана теперь забыт», — комментирует эксперт.

Поэтому, заключает аналитик, очень многое сегодня будет зависеть от новостей, в том числе по вопросу, будет ли президент США Дональд Трамп распечатывать стратегические резервы страны.