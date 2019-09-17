Минфин в среду, 18 сентября 2019 года, проведет два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму около 25,4 млрд рублей. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

На первом аукционе Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска №26225RMFS с датой погашения 10 мая 2034 года в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.

На втором аукционе ведомство предложит облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска №52002RMFS с датой погашения 2 февраля 2028 года в объеме 5 млрд 348,65 млн рублей по номинальной стоимости.