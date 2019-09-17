Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 31 копейку к предыдущему закрытию и составил 64,35 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 26 тыс. сделок на сумму порядка 2,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,97—64,45 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск повысился на 86 копеек по сравнению с предыдущим закрытием и составил 71,19 рубля. С этим инструментом было проведено порядка 9,5 тыс. сделок примерно на 507,5 млн евро по курсам от 70,38 до 71,2 рубля за евро.

«Ближе к вечеру доллар США начал набирать темпы роста и сейчас торгуется по 64,37 рубля. До конца дня доллар/рубль пока остается в коридоре 64—64,65 рубля, но завтра заседает американский Федрезерв, и волатильность американской валюты точно вырастет. Евро/рубль может восстановиться к 70,93 рубля, но если по итогам дня удастся зацепиться чуть выше 71 рубля, завтрашние шансы на продолжение отскока увеличатся», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.