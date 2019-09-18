Российские фондовые индексы снижаются в начале торгов в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,07% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 818,93 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,13% и равнялся 1 379,67 пункта.

Внешний фон для российского рынка акций складывается нейтральный, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«От вчерашнего минимума пытается отскочить нефть, но при этом в «красной зоне» находятся американские фьючерсы. Поэтому мы ждем открытия рынка в районе вчерашнего закрытия. В течение дня вряд ли будут сильные движения, большинство инвесторов займет выжидательную тактику», — комментирует эксперт.

Однако под вечер, добавляет он, российские акции, если внешний фон не улучшится, окажутся под давлением из-за увеличения желания сократить позиции перед оглашением решения ФРС США.