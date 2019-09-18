Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,08% и составил 2 818,6 пункта. Индекс РТС подрос на 0,05%, до отметки 1 382,16.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,25%, «Газпрома» — на 0,05%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,1%, «АЛРОСы» — выросли на 0,84%, Московской биржи — снизились на 0,71%.



«Сегодня вечером российский фондовый рынок заметно сократил объемы активности и спустился в незначительный минус. Индекс Мосбиржи сегодня консолидируется около 2 816 пунктов, все движения будут завтра, после того как на руках инвесторов окажутся факты от Федеральной резервной системы США. Индекс РТС завис около 1 380 пунктов, где пока и останется — до того же времени», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

