Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:03 мск снизился на 26 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,9 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 22 тыс. сделок на сумму порядка 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,82—64,34 рубля за доллар.

Курс евро на 19:03 мск опустился на 17 копеек по сравнению с предыдущим закрытием и составил 70,57 рубля. С этим инструментом было проведено порядка 7,6 тыс. сделок примерно на 421,6 млн евро по курсам от 70,53 до 71,04 рубля за евро.

«К вечеру рубль получил поддержку в виде нефти, где снова развивается растущий импульс. Доллар США снизился к 63,86 рубля, может закончить день в пределах 63,75—64,1. Евро отступает скромнее — вся его слабость пришлась на вчерашний день — и торгуется по 70,55 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.