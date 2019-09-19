Мосбиржа опубликовала график работы в праздничные дни в 2020 году. Соответствующее сообщение размещено на сайте биржи.

Так, 1, 2, 4, 5 и 7 января, 24 февраля, 9 марта, 12 июня, 4 ноября 2020 года — выходные праздничные дни, торги в указанные дни проводиться не будут.

Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов будут проводиться 3, 6, 8 января 2020 года. Также будут доступны торги по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения.

31 декабря 2019 года торги на всех рынках биржи проводиться не будут.