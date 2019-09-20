Инвесторы за неделю по 18 сентября добавили в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 70 млн долларов против оттока в 10 млн долларов неделей ранее. Об этом говорится в обзоре компании BCS Global Markets со ссылкой на данные организации Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств.

«Совокупные чистые притоки в фонды акций и облигаций, ориентированных на Россию, составили 70 миллионов долларов против 10 миллионов долларов чистых оттоков на предыдущей неделе», — говорится в обзоре.

При этом баланс по фондам, специализирующимся исключительно на российском рынке, по итогам недели сложился положительным — 20 млн долларов, как и неделей ранее. Это третья неделя притока средств подряд.

«Ожидания смягчения глобальной монетарной политики и надежды на то, что ухудшение макроконъюнктуры, достигшее минимума в августе, уже в прошлом, подогрели интерес инвесторов к активам EM (развивающихся рынков), который, однако, пока невысок. Предварительные индексы PMI за сентябрь на следующей неделе могут поддержать позитивный импульс потоков», — говорится в обзоре экспертов BCS Global Markets.