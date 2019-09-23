Непрофессиональные инвесторы смогут вкладывать в иностранные акции и другие рискованные активы не более 50 тыс. рублей в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК . Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн рублей. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил представитель ЦБ.

Законопроект вводит новую градацию частных инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Так, квалифицированным считается инвестор, который а) либо распоряжается средствами от 10 млн рублей; б) либо распоряжается средствами от 1,4 млн рублей, если в последние полгода активно проводил биржевые сделки на общую сумму не менее 6 млн рублей; в) либо имеет существенный опыт работы на финансовых рынках, аттестат или сертификат, соответствующий стандартам саморегулируемой организации (СРО). Только квалифицированным инвесторам будут доступны иностранные ценные бумаги, в том числе евробонды и акции иностранных компаний, которые не включены в котировальные списки, а также закрытые паевые инвестфонды, ETF и другие ценные бумаги.

Неквалифицированных инвесторов предлагается разделить на особо защищаемых (этот статус дается им по умолчанию) и простых. Чтобы считаться простым неквалифицированным, инвестор должен иметь от 1,4 млн рублей активов либо аттестат или сертификат, соответствующий стандартам СРО. И те и другие могут покупать включенные в котировальные списки акции и облигации российских компаний, неограниченные в обороте инвестиционные паи, не являющиеся структурными облигации за пределами котировальных списков, в том случае, если они, эмитент или поручитель имеют кредитный рейтинг не ниже установленного ЦБ. Особо защищаемые инвесторы смогут проводить сделки с этими ценными бумагами, только если они будут обеспечены его средствами у брокера.

Остальные инструменты — за исключением доступных исключительно квалифицированным инвесторам — доступны после тестирования у брокера. Простой неквалифицированный инвестор даже в случае провала теста может купить интересующий инструмент, если подпишет заявление о принятии рисков. Особо защищаемые инвесторы после успешного тестирования получают возможность заключать маржинальные сделки с акциями и облигациями российских эмитентов, неограниченными паями и облигациями за пределами котировальных списков. Если тестирование провалено, они могут заключать такие сделки в пределах 50 тыс. рублей в год. Любые потери свыше нее брокер обязан покрыть за свой счет либо может отказать в операции.

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Чтобы проводить такие сделки, брокер открывает инвестору специальный счет рискованных операций, на который тот сможет зачислять ежегодно не более 50 тыс. рублей. Если клиент указал в анкете, что уже открыл такой счет, брокер может открыть ему счет на сумму 50 тыс. рублей минус деньги на другом счете. После тестирования простые неквалифицированные инвесторы получат доступ ко всем неограниченным в обороте инструментам. Особо защищаемые — ко всем, кроме внебиржевых деривативов и ряда других особо сложных для понимания инструментов.

Лимит в 50 тыс. рублей нужен, чтобы «оградить особо защищаемого неквалифицированного инвестора от принятия несоразмерного риска в случаях, когда по результатам тестирования брокер не выявил достаточного понимания инвестором сути инструмента», сообщил РБК представитель ЦБ.