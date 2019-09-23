Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,39% и составил 2 785,46 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,28% до отметки 1 373,49.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,13%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,1%, «Газпрома» — на 0,17%, «АЛРОСы» — на 1,45%. Акции Мосбиржи подорожали на 0,44%.

В понедельник российский фондовый рынок продолжил коррекционную тенденцию, начатую на прошлой неделе, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, такой динамике способствовал негативный внешний фон.

«Давление на российские бумаги оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent терял в пределах 0,5%. Также продажи поддержала динамика западных фондовых площадок», — поясняет эксперт.

Он напоминает, что на прошлой неделе рынок предпринял попытку обновить исторические максимумы, однако сил на подъем выше 2 850 пунктов не хватило, после чего по рынку прокатилась волна коррекции.

«Она привела индекс Мосбиржи к поддержке, расположенной на уровне 2 780 пунктов. Уход ниже этой отметки будет сигнализировать о росте вероятности углубления коррекции, а ближайшей поддержкой в этом случае станет уровень 2 740 пунктов. Однако сегодня «быкам» удалось удержать рынок выше 2 780 пунктов, что оставляет им шансы на возобновление роста», — рассуждает аналитик.

