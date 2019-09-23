Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 12 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,8875 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 15,6 тыс. сделок почти на 1,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,84—64,075 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 70,205 рубля, уменьшившись на 35 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 7,9 тыс. сделок на 409,2 млн евро по курсам от 70,12 до 70,555 рубля за евро.

Рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам на негативном внешнем фоне, замечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Так, наблюдалось снижение цен на нефть и разнонаправленное движение валют развивающихся рынков, уточняет он.

«При этом локальную поддержку рублю оказывает приближение пика налоговых выплат, что позволяет российской валюте игнорировать слабый внешний негатив», — комментирует эксперт.

В последние сессии, продолжает Зварич, доллар консолидируется под сопротивлением, расположенным на уровне 64 рублей.