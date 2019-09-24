Банк России призывает профессиональное сообщество активизировать работу по решению вопросов, связанных с формированием финансовых индикаторов, с учетом проводимых в этой области международных реформ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

«Финансовые индикаторы, являясь ориентирами уровней процентных ставок, валютных курсов, стоимости ценных бумаг и товаров, играют важную роль в функционировании финансовых рынков и экономики в целом. Поэтому обеспечение справедливого формирования этих индикаторов и повышение доверия участников финансового рынка к ним являются очень важной задачей», — отмечается в релизе.

В ЦБ напоминают, что вопросы обеспечения справедливого формирования финансовых индикаторов и наличия процедур, препятствующих манипулированию, особенно остро встали перед регуляторами после глобального финансового кризиса 2008—2009 годов. Триггером послужили выявленные случаи манипулирования механизмом установления ставок по основным процентным индикаторам денежного рынка по необеспеченным сделкам межбанковского кредитования, так называемым индикаторам IBOR (Interbank Offered Rate).

«Намеренное завышение или занижение ставок по финансовым инструментам, направленное прежде всего на необоснованное получение прибыли, отчасти запустило кризисные механизмы на финансовом рынке и в острый период кризиса позволило банкам, участвующим в манипулировании, скрывать серьезные финансовые проблемы с кредитоспособностью от других участников рынка и регуляторов. По итогам проведенных расследований фактов манипулирования индикатором LIBOR (London Interbank Offered Rate) возникли серьезные опасения в отношении надежности всех финансовых индикаторов и снижение рыночного доверия к ним, что явилось причиной пересмотра подходов к формированию финансовых индикаторов на международном уровне… На российском финансовом рынке до настоящего момента не было выявлено случаев манипулирования финансовыми индикаторами, аналогичных случаям с LIBOR, что частично объясняется невысокими объемами кредитования по плавающим ставкам и гораздо меньшим объемом рынка производных финансовых инструментов. Тем не менее Банк России уделяет особое внимание вопросам обеспечения справедливого ценообразования и повышения доверия к продуктам финансового рынка», — говорится в опубликованном докладе «О финансовых индикаторах» .



Перед российскими участниками рынка стоит вопрос о выборе безрисковых индикаторов денежного рынка, а также о разработке срочных индикаторов, которые отвечали бы в том числе и международным стандартам, отмечается в докладе.

Еще одной задачей, которую предстоит решить профессиональному сообществу, является разработка плана действий в связи с запланированным отказом от ставок LIBOR.



Банк России считает необходимым проведение публичных консультаций и сбор мнений участников рынка по поставленным в докладе вопросам. Предложения и ответы на вопросы принимаются до 15 ноября 2019 года.