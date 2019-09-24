Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,11% и составил 2 754,53 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,07% до отметки 1 358,8.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,13%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,74%, «Газпрома» — на 1,29%, «АЛРОСы» — на 1,35%, Мосбиржи — на 1,36%.

Продажи на российском фондовом рынке вновь возобладали на негативном внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Основным негативным фактором для российских акций стала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent потеряла более 1%», — комментирует эксперт. Он отмечает, что в рамках сегодняшней сессии «медведям» удалось пробить поддержку, расположенную на уровне 2 780 пунктов.

«Это говорит в пользу возможного продолжения коррекции. При этом ближайшими поддержками для рынка становятся отметки 2 740, 2 640 и 2 590 пунктов. Уход в диапазон 2 640—2 590 пунктов существенно ухудшит техническую картину и будет говорить о развороте на рынке — будет сформирована техническая модель «двойная вершина» с целью в районе 2 400 пунктов. Пока же снижение укладывается в рамки коррекции и говорить о развороте и начале полноценного снижения преждевременно», — заключает аналитик.

