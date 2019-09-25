Валютные торги в России стартовали в среду разнонаправленными курсовыми изменениями, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск доллар прибавил 7 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, а евро в первую минуту сессии был в минусе на 4 копейки.



К 10:16 евро уже тоже дорожал, но менее существенно. Курсы на указанное время равнялись 64,13 рубля за доллар (плюс 14 копеек) и 70,52 рубля за евро (плюс 3 копейки).

На 10:26 евро в минусе менее чем на копейку, курс составляет около 70,48 рубля.

«Рубль накануне умеренно слабел в основных валютных парах (минус 0,25% в паре с долларом и минус 0,5% в паре с евро). Давление на российскую валюту оказали сразу несколько факторов: возврат цен на нефть ближе к отметке 62 доллара за баррель и общее ослабление аппетита к риску во второй половине дня на ожиданиях запуска процедуры импичмента в отношении президента США, а также после довольно жесткой риторики Трампа в отношении Китая на Генассамблее ООН. Сегодня локальным фактором поддержки для рубля может быть проведение размещения ОФЗ без ограничений на объем размещения со стороны Минфина. Более напряженная политическая обстановка в США может стать дополнительным среднесрочным фактором риска для рубля, если демократы в рамках импичмента решат вернуться к более активному обсуждению предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года», — говорится в аналитической записке NORDaily.